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18:22, 6 марта 2024Интернет и СМИ

Названо число перешедших на инфраструктуру RuStore компаний

Более 1000 российских и международных компаний используют инфраструктуру RuStore

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Более 1000 российских и международных компаний используют инфраструктуру RuStore для разработки и публикации приложений. Такое число назвал директор по продукту RuStore Олег Афанасьев в ходе конференции VK JT, сообщается в пресс-релизе.

«По отзывам мы знаем, что для многих разработчиков и компаний RuStore стал основным каналом распространения приложений и связи с аудиторией. Это мотивирует нас дальше развивать платформу, добавляя и совершенствуя собственные инструменты и технологии», — сказал Афанасьев.

В RuStore есть все инструменты для разработчиков и издателей приложений — работа с отзывами, проведение оплаты, анализ пользовательской активности, включая инструмент для сбора и анализа ошибок Tracer и сервис для удаленного конфигурирования Remote Config. Так, китайская студия Clicktouch монетизирует свои игры через платежные технологии RuStore, YKW Game использует сервис уведомлений для работы с аудиторией.

Ранее сообщалось, что студентов и молодых специалистов пригласили поучаствовать в разработке приложения VK. В 2024 году стажировка в VK пройдет по более чем 30 IT-digital-направлениям.

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      Алина Гончарова
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