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13:29, 6 марта 2024Забота о себе

Названы два помогающих избежать чувства голода на диете продукта

Диетолог Годарт назвала сельдерей уникальным продуктом для похудения

Фото: Daniela Paola Alchapar / Unsplash

Сельдерей и яблоки являются лучшими растительными продуктами для похудения. Об этом заявила диетолог Анекуа Годарт в интервью Daily Mirror.

Годарт назвала сельдерей уникальным продуктом для тех, кто сидит на диете, поскольку он содержит меньше калорий, чем требуется организму для его переваривания. Помимо этого, он — хороший источник антиоксидантов и помогает избежать чувства голода, продолжила Годарт. Она уточнила, что сельдерей богат бета-каротином и флавоноидами, которые уменьшают воспаление в пищеварительной системе и даже предотвращают такие заболевания, как рак.

Еще одним хорошим вариантом для худеющих Годарт считает яблоки. По ее словам, в них много клетчатки и пектинов, которые помогают регулировать усвоение жира в организме. «В ягодах, таких как клубника, черника и малина, мало сахара, но много антиоксидантов и клетчатки, что делает их идеальными для удовлетворения тяги к сладкому», — добавила эксперт.

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Наконец, Годарт посоветовала добавить в рацион брокколи, цветную капусту и огурцы. Она указала: благодаря тому, что в них много воды, клетчатки и почти нет калорий, они дают ощущение сытости, но не приводят к набору веса.

Ранее сообщалось, что кроме правильного питания снизить вес помогают занятия бегом: при пробежке на пять километров сжигается около 400 килокалорий. Примерно столько же и больше можно сбросить за час велопрогулки.

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      Екатерина Улитина
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