Неизвестные украли у российского предпринимателя КамАЗ тюльпанов

В Домодедово неизвестные под видом бизнесмена украли КамАЗ тюльпанов

Полицейские в Домодедово ищут неизвестных, которые на въезде на рынок представились местным бизнесменом и украли КамАЗ тюльпанов. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, накануне в правоохранительные органы обратился предприниматель и сообщил о краже цветов. По словам потерпевшего, злоумышленники на въезде на рынок «Фудсити» выдали себя за него, перегрузили тюльпаны из одного фургона в другой и скрылись с места преступления. Ущерб от действий похитителей составил три миллиона рублей.

Ранее во Владивостоке продавцы тюльпанов устроили разборки из-за лучшей точки продаж на рынке. Во время драки один из участников даже достал травматический пистолет, однако до стрельбы не дошло.

