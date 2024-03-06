Продавцы тюльпанов перед 8 Марта подрались из-за точки около российского рынка

Во Владивостоке продавцы тюльпанов перед 8 Марта устроили разборки из-за точки

Во Владивостоке в преддверии 8 Марта продавцы тюльпанов устроили разборки из-за лучшей точки продаж. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, инцидент произошел на улице Борисенко рядом с рынком. Продавцы цветов не смогли поделить хорошую точку продаж. Мужчины на Toyota Vitz бились с оппонентами на Subaru. Один из участников драки достал из машины травматический пистолет и заткнул его за пояс. Отмечается, что до стрельбы не дошло.

Вскоре очевидцы вызвали полицию, но те не приехали, так как продавцам удалось уладить конфликт самостоятельно.

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