Обсуждение конфискации активов России для Украины раскололо Запад

Politico: США и ЕС не могут договориться о конфискации активов РФ для Украины

США и страны Европейского союза (ЕС) не могут достичь договоренностей в вопросе конфискации российских активов для финансирования Украины. О расколе среди западных союзников пишет американский журнал Politico.

«Раньше никогда не делалось попыток конфискации активов стран», — цитирует издание аналитика Атлантического совета при НАТО Чарльза Личфилда.

По словам эксперта, подобные действия хотя и могут казаться европейцам и американцам «обоснованными с моральной точки зрения», однако не имеют под собой никакой правовой основы.

Отмечается, что в основной массе активы России сосредоточены в Бельгии, поэтому Вашингтон не в состоянии единолично конфисковать их без согласия европейских стран.

Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Рейндерс говорил, что конфискацию части замороженных частных активов россиян в Европе можно будет обосновать судебными решениями по уголовным преступлениям. Но для этого сперва надо будет признать обход санкций уголовным преступлением, добавил он.