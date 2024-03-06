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09:41, 6 марта 2024Силовые структуры

Подарившего жене на 8 Марта белую лошадь россиянина арестовали на сутки

Суд арестовал на сутки кузбассовца, подарившего лошадь жене на 8 Марта

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Осинниковский городской суд арестовал на одни сутки 33-летнего местного жителя, который привел в квартиру белую лошадь в подарок жене на 8 Марта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Россиянин признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Нарушитель пояснил, что ночью в состоянии алкогольного опьянения взял с животноводческой фермы в поселке Красная Орловка, где работает разнорабочим, лошадь и под уздцы привел к себе домой, чтобы показать семье. Мужчина с животным поднялся по лестнице в квартиру на пятом этаже, а через полтора часа вернул на ферму.

Жена, по его словам, отнеслась к происходящему с юмором, восприняв все за сюрприз к 8 Марта. При этом сам нарушитель не смог объяснить свой поступок, раскаялся и пообещал больше не злоупотреблять алкоголем.

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      Любовь Ширижик
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