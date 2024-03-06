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10:05, 6 марта 2024Силовые структуры

Раскаяние подарившего жене на 8 Марта белую лошадь россиянина попало на видео

Подаривший жене на 8 Марта лошадь кузбассовец раскаялся и обещал закодироваться
Начало событий в новости Подарившего жене на 8 Марта белую лошадь россиянина арестовали на сутки

33-летний житель города Осинники, подаривший жене на 8 Марта белую лошадь, раскаялся и пообещал закодироваться. Видео с ним в отделе полиции предоставили «Ленте.ру» в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

На кадрах мужчина говорит, что не может объяснить свой поступок, раскаивается в нем, обещает закодироваться. Показана запись с камеры видеонаблюдения из подъезда, на которой виден мужчина с лошадью. Жена делится видео из квартиры, посреди комнаты стоит животное. Она говорит, что муж сделал ей подарок на 8 Марта.

Осинниковский городской суд арестовал кузбассовца на одни сутки, признав его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Нарушитель пояснил, что ночью в состоянии алкогольного опьянения взял с животноводческой фермы в поселке Красная Орловка, где работает разнорабочим, лошадь и под уздцы привел к себе домой, чтобы показать семье. Мужчина с животным поднялся по лестнице в квартиру на пятом этаже, а через полтора часа вернул его на ферму.

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      Любовь Ширижик
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