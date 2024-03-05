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15:40, 5 марта 2024Из жизни

Россиянин попытался заехать в квартиру на белом коне и получил выговор от жены

В городе Осинники Кемеровской области мужчина попытался завести коня в квартиру

В городе Осинники Кемеровской области мужчина привел коня в жилой дом, попытался заехать на нем в квартиру и получил выговор от жены. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Россиянин завел белого коня в подъезд в три часа ночи. Затем он заявился с лошадью в квартиру, надеясь удивить жену. Однако женщина сюрприз не оценила. По словам соседей, супруги ругались несколько часов и в результате мужчину вместе с конем выгнали на улицу.

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27 ноября 2020

Как сообщили в управляющей компании, квартиру, в которую россиянин пытался завести лошадь, он снимает. В настоящее сотрудники коммерческой организации ищут собственника жилья.

Ранее стало известно, что житель Польши украл лошадь и попытался спрятать ее у себя в квартире на третьем этаже. 19-летний юноша увел кобылу стоимостью 15 тысяч злотых у местного конюха.

Алиса Удовик
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