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00:44, 6 марта 2024Россия

«Почта России» прокомментировала инцидент с загоревшимся грузовиком в Москве

«Почта России»: в загоревшемся в Москве грузовике не было посылок
Начало событий в новости В Москве загорелся грузовик «Почты России»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Почта России» прокомментировала «Ленте.ру» инцидент с грузовиком, загоревшимся на Третьем транспортном кольце в Москве.

Организация уточнила, что в автомобиле не было посылок, он загорелся по пути на загрузку. Водитель в результате пожара не пострадал.

Грузовик «Почты России» загорелся в столице вечером 5 марта. Уточняется, что инцидент произошел в районе метро Курская. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб.

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      Марина Совина
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