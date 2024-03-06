«Почта России» прокомментировала инцидент с загоревшимся грузовиком в Москве
«Почта России»: в загоревшемся в Москве грузовике не было посылок
Начало событий в новости В Москве загорелся грузовик «Почты России»
«Почта России» прокомментировала «Ленте.ру» инцидент с грузовиком, загоревшимся на Третьем транспортном кольце в Москве.
Организация уточнила, что в автомобиле не было посылок, он загорелся по пути на загрузку. Водитель в результате пожара не пострадал.
Грузовик «Почты России» загорелся в столице вечером 5 марта. Уточняется, что инцидент произошел в районе метро Курская. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб.