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22:41, 5 марта 2024Россия

В Москве загорелся грузовик «Почты России»

В Москве на ТТК загорелся грузовик «Почты России»

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Грузовик «Почты России» загорелся на третьем транспортном кольце в Москве. Об этом сообщает департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале.

Уточняется, что инцидент произошел в районе дома №19. В ведомстве рассказали, что на место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб. Обстоятельства произошедшего и данные о пострадавших устанавливаются.

Ранее в Стерлитамаке машина скорой помощи с пациентом внутри загорелась на ходу. Все пассажиры автомобиля смогли самостоятельно эвакуироваться, никто не пострадал.

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      Марина Совина
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