В Москве загорелся грузовик «Почты России»

В Москве на ТТК загорелся грузовик «Почты России»

Грузовик «Почты России» загорелся на третьем транспортном кольце в Москве. Об этом сообщает департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале.

Уточняется, что инцидент произошел в районе дома №19. В ведомстве рассказали, что на место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб. Обстоятельства произошедшего и данные о пострадавших устанавливаются.

Ранее в Стерлитамаке машина скорой помощи с пациентом внутри загорелась на ходу. Все пассажиры автомобиля смогли самостоятельно эвакуироваться, никто не пострадал.