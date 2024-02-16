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08:19, 16 февраля 2024Россия

В России на ходу загорелась машина скорой помощи с пациентом внутри

В Стерлитамаке машина скорой помощи с пациентом внутри загорелась на ходу

Фото: Pixabay

В Стерлитамаке автомобиль скорой помощи с пациентом внутри загорелся на ходу. Об этом сообщило управление МЧС по Республике Башкортостан в Telegram-канале.

Огонь охватил машину в районе четырех часов ночи. Внутри скорой были водитель, фельдшер и пациент, которым удалось самостоятельно эвакуироваться.

«Из автомобиля эвакуировано два кислородных баллона. Открытое горение потушено через 15 минут. Пострадавших нет», — доложили в ведомстве.

Ранее, в декабре 2023 года, в Москве на 16-й Парковой улице загорелся автомобиль скорой помощи. Огонь ликвидировали до прибытия спасателей, никто не пострадал.

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      Анастасия Шейкина
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