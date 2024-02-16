В России на ходу загорелась машина скорой помощи с пациентом внутри

В Стерлитамаке машина скорой помощи с пациентом внутри загорелась на ходу

В Стерлитамаке автомобиль скорой помощи с пациентом внутри загорелся на ходу. Об этом сообщило управление МЧС по Республике Башкортостан в Telegram-канале.

Огонь охватил машину в районе четырех часов ночи. Внутри скорой были водитель, фельдшер и пациент, которым удалось самостоятельно эвакуироваться.

«Из автомобиля эвакуировано два кислородных баллона. Открытое горение потушено через 15 минут. Пострадавших нет», — доложили в ведомстве.

Ранее, в декабре 2023 года, в Москве на 16-й Парковой улице загорелся автомобиль скорой помощи. Огонь ликвидировали до прибытия спасателей, никто не пострадал.