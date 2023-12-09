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11:40, 9 декабря 2023Россия

Автомобиль скорой помощи загорелся в Москве

«Телеканал 360»: в Москве машина скорой помощи загорелась из-за заднего фонаря

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Москве на 16-й Парковой улице загорелся автомобиль скорой помощи. Об этом сообщает «Телеканал 360» со ссылкой на собственный источник.

По данным телеканала, возгорание служебной машины произошло в районе дома 55, корпус 1. Известно, что у автомобиля загорелся задний фонарь, площадь возгорания составила 0,2 квадратных метра.

Как уточнил источник, огонь ликвидировали до прибытия спасателей. В ходе возгорания никто не пострадал.

Ранее в Среднеуральске Свердловской области мужчина решил проверить уровень бензина в автомобиле зажигалкой и поджег заправку. Известно, что в салоне машины находился ребенок.

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      Александра Лисица
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