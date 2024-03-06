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17:16, 6 марта 2024Россия

Политолог предупредил о необходимости «добить» Украину до конца 2024 года

Политолог Ищенко предупредил о необходимости «добить» Украину до конца 2024 года

Фото: Reuters

России необходимо «добить» Украину на поле боя до конца 2024 года из-за подготовки стран Европейского Союза (ЕС) к отправке военного контингента на территорию бывшей советской республики. Об этом предупредил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, сообщает в среду, 6 марта, радиостанция «Говорит Москва».

«Очевидно, что к концу года они соберут такой контингент. Если не в конце текущего, то в начале следующего года они готовы будут реализовать идею об отправке контингента на Украину», — полагает он.

Ранее глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что на Западе делают заявления о подготовке Киевом неких военных сюрпризов, благодаря которым он может одержать победу в конфликте, на фоне понимания грядущего поражения Украины.

По его словам, подобные утешающие заявления направлены на то, чтобы вернуть украинским гражданам «какой-то боевой дух и ощущение приближающейся победы». Михайлов полагает, что сейчас перед Западом стоит другой вопрос — как выйти из украинского кризиса, не выглядя при этом проигравшей стороной, что продемонстрирует бесполезность военной поддержки стран НАТО.

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      Игорь Дмитров
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