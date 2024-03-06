Полиция предотвратила кражу у российского пенсионера восьми миллионов рублей

В Подмосковье задержали мужчин, пытавшихся похитить у пенсионера 8 млн рублей

В Подмосковье полиция задержала двух мужчин, которые пытались похитить у 85-летнего местного жителя восемь миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Задержанными оказались ранее судимый 30-летний житель Москвы и 33-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья. В отношении них следователи возбудили уголовное дело по статьям 30, 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»). Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, пенсионеру позвонил неизвестный, который представился сотрудником силового ведомства. Он заявил, что злоумышленники пытаются похитить со сберегательного счета мужчины восемь миллионов рублей, поэтому их нужно срочно снять и передать доверенному лицу. Аферист отметил, что курьер отдаст документы с реквизитами якобы этого безопасного счета. Пенсионер засомневался в правдивости слов незнакомца и обратился в полицию.

В дальнейшем все действия проходили под контролем стражей правопорядка. В какой-то момент пожилой мужчина сообщил, что готов передать деньги. Мошенники сразу же приехали. После того как он передал муляж с купюрами аферистам, полиция их задержала.

Ранее в Подмосковье группировка из 15 человек разработала схему по обману россиян и была задержана.