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08:22, 6 марта 2024Силовые структуры

Россияне представлялись работниками газовой службы и обманывали жильцов

В Подмосковье группировка представлялась работниками газовой службы ради обмана

Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Подмосковье группировка из 15 человек разработала схему по обману россиян и была задержана. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении задержанных следователи возбудили уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. У них изъяли спецодежду и поддельные удостоверения.

По версии следствия, злоумышленники совершали поквартирные обходы и представлялись работниками газовой службы. Аферисты убеждали жильцов в том, что им срочно нужно заменить оборудование якобы в рамках государственной программы. Пострадавшие соглашались, несмотря на завышенные цены. Получив деньги, лжегазовщики скрывались.

Ранее мужчина обманул 35-летнюю жительницу Подмосковья на 230 тысяч рублей, пообещав жениться на ней.

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      Варвара Митина
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