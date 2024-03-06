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13:25, 6 марта 2024Интернет и СМИ

Популярная российская комикесса высказалась об ограничениях в юморе

Кадр: Влад Аганов / YouTube

Популярная российская стендап-комикесса Виктория Складчикова заявила, что при написании материала не замечает каких-либо ограничений и запретных тем в юморе. Об этом она высказалась в подкасте на канале блогера Влада Аганова, видео вышло на YouTube.

Зрительница Складчиковой выразила уверенность в том, что в последнее время юмористам сложно придумывать материал из-за обилия чувствительных тем, шутки на которые могут обидеть аудиторию. Однако комикесса отметила, что при написании своих монологов не сталкивается с подобным.

«У меня такого нет, [я шучу] про себя, семью свою. В мое поле (...) не попадают такие темы», — пояснила Складчикова. При этом, по словам гостьи подкаста, она знает юмористов, которые опасаются последствий за определенные свои шутки.

Ранее Складчикова рассказала, что некоторые зрители оскорбляют ее в соцсетях и называют хабалкой. Комикесса заверила, что ее не обижают такие высказывания.

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      Маргарита Щигарева
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