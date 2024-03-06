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15:51, 6 марта 2024Мир

Посол Германии в Великобритании призвал не извиняться за утечку разговора

Посол Германии в Британии Бергер: нет необходимости извиняться за утечку беседы
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Susannah Ireland / Reuters

Посол Германии в Великобритании Мигель Бергер заявил, что «нет необходимости извиняться» за утечку разговора немецких военных. Он добавил, что эта ситуация является «хорошим уроком», сообщает BBC.

«Я думаю, это хороший урок для всех: никогда не пользуйтесь интернетом в отеле, если хотите сделать секретный звонок», — отметил Бергер.

Дипломат также обвинил Россию в обнародовании содержимого беседы немецких офицеров, подчеркивает издание.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку беседы немецких военных об атаках на Крымский мост.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о реакции немецкого посла Ламбсдорффа на пленку с разговором военных. По ее словам, он не стал ставить под сомнение его подлинность.

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      Лина Пивоварова
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