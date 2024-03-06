В МИД России рассказали о реакции посла Германии на пленку с разговором военных

Захарова: посол ФРГ не ставил под сомнение подлинность разговора военных

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова рассказала, что посол Германии Александр Ламбсдорфф во время визита в МИД не ставил под сомнение подлинность перехваченного разговора военных ФРГ об атаках на Крымский мост. Об этом сообщает ТАСС.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку беседы немецких военных. Офицеры обсуждали не только планы ФРГ по бомбардировке моста, но также участие в конфликте на Украине США и Великобритании.

После публикации разговора военных посла Германии Ламбсдорффа вызвали в МИД России. Сообщается, что он не дал комментариев журналистам по поводу произошедшего.