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11:52, 6 марта 2024Мир

Посольство России в Турции назвало клеветническими сообщения о «шпионаже» России

Посольство в Турции: сообщения о «шпионаже» РФ являются домыслами западных СМИ
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Посольство России в Турции считает, что сообщения о якобы возобновившемся шпионаже со стороны Москвы являются домыслами СМИ западных стран. Об этом сообщает РИА Новости.

6 марта газета Financial Times опубликовала статью о предположительном возвращении «российских шпионов» к уровню разведки времен холодной войны. В качестве подтверждения издание привело публикацию расшифровки разговора немецких военных об атаках на Крымский мост.

«Посольство не считает нужным комментировать клеветнические, злонамеренные домыслы западных СМИ. Как говорит русская пословица, на всякий чих не наздравствуешься», — отметили в дипведомстве.

Ранее в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили о подготовке к визиту президента России Владимира Путина. Ожидается, что лидер посетит страну до президентских выборов в России.

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      Лина Пивоварова
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