Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:51, 6 марта 2024Россия

Появились подробности о состоянии госпитализированных при ЧП на ТЭЦ в Туве

Двое из 15 госпитализированных из-за ЧП на ТЭЦ в Туве в крайне тяжелом состоянии
СюжетПожар в Москве:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Двое из 15 госпитализированных из-за чрезвычайного происшествия (ЧП) на Шагонарской теплоэлектростанции (ТЭЦ) в Туве находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом заявил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов, другие подробности появились у ТАСС.

Он отметил, что в Кызыл для оказания помощи пострадавшим из-за аварии вылетела бригада врачей ФЦМК Минздрава России.

«По оперативным данным, из 15 госпитализированных двое находятся в крайне тяжелом состоянии. Пять — в тяжелом, восемь — в состоянии средней степени тяжести», — пояснил помощник министра.

Кузнецов добавил, что еще восемь пострадавших получили амбулаторную медицинскую помощь.

До этого стало известно, что спецборт МЧС доставит в Москву пострадавших во время взрыва на ТЭЦ в Туве.

Взрыв и пожар на теплоэлектроцентрали произошли утром 6 марта. Из-за ЧП в регионе ввели режим ЧС. В результате теплоснабжения лишились 62 многоквартирных и 216 частных домов, где проживают около четырех тысяч человек.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Молдавия приостановила действие договора о вооруженных силах в Европе. Россия вышла из него в прошлом году

      В Армении назвали способ решить проблемы с ОДКБ

      Во «ВКонтакте» появилась уникальная функция

      Армения запросила вывод российских пограничников из аэропорта Еревана

      Паралимпийский комитет России заявил о пропуске церемонии открытия Игр-2024

      Захарова заявила о превращении Армении в предмет западной забавы

      Неизвестные украли у российского предпринимателя КамАЗ тюльпанов

      Россиянин выиграл миллион рублей в лотерею и не пришел за ним

      Россиян предупредили о штрафах до миллиона рублей за самовольное строительство

      В России захотели повысить эффективность контрбатарейной борьбы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше