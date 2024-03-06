Появились подробности о состоянии госпитализированных при ЧП на ТЭЦ в Туве

Двое из 15 госпитализированных из-за ЧП на ТЭЦ в Туве в крайне тяжелом состоянии

Двое из 15 госпитализированных из-за чрезвычайного происшествия (ЧП) на Шагонарской теплоэлектростанции (ТЭЦ) в Туве находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом заявил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов, другие подробности появились у ТАСС.

Он отметил, что в Кызыл для оказания помощи пострадавшим из-за аварии вылетела бригада врачей ФЦМК Минздрава России.

«По оперативным данным, из 15 госпитализированных двое находятся в крайне тяжелом состоянии. Пять — в тяжелом, восемь — в состоянии средней степени тяжести», — пояснил помощник министра.

Кузнецов добавил, что еще восемь пострадавших получили амбулаторную медицинскую помощь.

До этого стало известно, что спецборт МЧС доставит в Москву пострадавших во время взрыва на ТЭЦ в Туве.

Взрыв и пожар на теплоэлектроцентрали произошли утром 6 марта. Из-за ЧП в регионе ввели режим ЧС. В результате теплоснабжения лишились 62 многоквартирных и 216 частных домов, где проживают около четырех тысяч человек.