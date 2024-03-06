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15:28, 6 марта 2024Россия

Спецборт МЧС доставит в Москву пострадавших при взрыве на ТЭЦ в Туве

Спецборт МЧС доставит в Москву пострадавших во время взрыва на ТЭЦ в Туве

Фото: МЧС России / ТАСС

Спецборт МЧС доставит в Москву пострадавших во время взрыва на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Туве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Глава МЧС Александр Куренков поручил оказать всю необходимую помощь жителям Республики Тыва, пострадавшим в результате происшествия на ТЭЦ», — пояснил собеседник агентства.

По его данным, самолет уже вылетел в Кызыл. Медицинский борт, отметил представитель пресс-службы, оснащен современным оборудованием и медицинскими модулями.

Взрыв и пожар на теплоэлектроцентрали произошли утром в среду, 6 марта. Из-за ЧП в регионе ввели режим ЧС. В результате теплоснабжения лишились 62 многоквартирных и 216 частных домов, где проживают около четырех тысяч человек.

По данным Минздрава России, в результате инцидента различные повреждения получили 23 человека. Из них 15 были госпитализированы с ожогами и травмами, шестеро из которых находятся в тяжелом состоянии.

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      Никита Абрамов
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