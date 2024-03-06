Минздрав назвал число пострадавших в результате взрыва на ТЭЦ

Минздрав: в результате взрыва на Шагонарской ТЭЦ пострадали 23 человека

В результате взрыва на Шагонарской ТЭЦ пострадали 23 человека. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения, сообщает в среду, 6 марта, «Интрефакс».

«По оперативным данным, в результате происшествия пострадали 23 человека, 15 госпитализированы с ожогами и травмами, шестеро из них — в тяжелом состоянии», — привел уточненные данные помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Восьми пострадавшим медпомощь оказана амбулаторно, добавил он.

Взрыв и пожар на теплоэлектроцентрали произошли утром в среду, 6 марта. Из-за ЧП в регионе ввели режим ЧС. В результате теплоснабжения лишились 62 многоквартирных и 216 частных домов, где проживают около четырех тысяч человек.