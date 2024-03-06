Предложение Запада отправить войска на Украину связали с потерей Авдеевки

Аналитик Боссхард: Запад обсуждает отправку войск на Украину из-за Авдеевки

На Западе начали обсуждать возможную отправку войск НАТО на Украину из-за паники после перехода Авдеевки под контроль России, считает аналитик по вопросам политической и военной стратегии Ральф Боссхард. Об этом он заявил ТАСС.

По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон не уверен в способности украинских военных изменить ход конфликта, поэтому рассматривает возможность ввода иностранных войск на Украину. Кроме того, как утверждает эксперт, французский лидер перестал верить в эффективность отправляемого Западом оружия.

Боссхард отметил, что украинская сторона несет «невыносимые потери». «Даже тот факт, что Западная Европа до сих пор служила надежной площадкой для подготовки и материального обеспечения украинской армии, пока не смог переломить ход войны», — заключил он.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет воевать самостоятельно. По его словам, украинский лидер никогда не просил отправить американских военных в свою страну.