Президент Аргентины намекнул на свой визит на Украину

Президент Аргентины разместил в соцсети сообщение СМИ о его визите на Украину

Президент Аргентины Хавьер Милей намекнул на возможный визит на Украину. В соцсети X он разместил сообщение СМИ о его визите.

Как следует из статьи, визит состоится в рамках его турне по Европе в июне текущего года. В подписи к посту Милей повторил заголовок издания про визит на Украину. При этом никаких деталей он не сообщил. Аргентинский лидер также не подтвердил и не опровергнул данную информацию.

Ранее Хавьер Милей предложил провести саммит стран Латинской Америки в поддержку Украины. По данным La Nación, она запланирована на второй квартал 2024 года. По прогнозам, президент Бразилии Лула да Силва не собирается принимать участие в мероприятии из-за хороших отношений, которые Бразилиа поддерживает с Москвой и Пекином.