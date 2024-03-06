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13:05, 6 марта 2024Экономика

Приложение Альфа-Банка и мобильный банк названы самыми удобными в рейтинге

Рейтинг UsabilityLab оценил удобство приложения Альфа-Банка и мобильный банк

Фото: Альфа-Банк

Мобильное приложение Альфа-Банка и мобильный банк в браузере Альфа-Онлайн возглавили рейтинг по итогам ежегодного сравнительного исследования удобства и доступности банковских сервисов для физических лиц от UsabilityLab.

В этом году эксперты тестировали сервисы 20 крупнейших банков. Рейтинг удобства формировался на основании оценки по списку критериев, обеспечивающих простое выполнение задач в интерфейсе. По сравнению с прошлым годом в него вошли 12 новых критериев, выделенных на основе экспертной оценки и оценки отношения пользователей. В их числе — удобные переводы и платежи, например, возможность создать автоплатеж прямо в карточке перевода, или возможность сразу выбрать телефон для оплаты, не набирая его вручную. Удобно реализована возможность оформить вклады, накопительные счета и карты, сразу посмотрев все условия.

Приложение и мобильный банк в браузере Альфа-Банка набрали максимальные баллы по пяти основным пользовательским задачам.

Цифровые сервисы Альфа-Банка и ранее становились лидерами рейтинга UsabilityLab — они высоко оценивались экспертами с точки зрения дизайна и функциональности.

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      Алена Шаповалова
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