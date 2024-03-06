Путин заявил о причинах распада СССР

Путин заявил, что СССР распался прежде всего из-за внутренних причин

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с иностранными участниками Всемирного фестиваля молодежи заявил, что СССР распался прежде всего из-за внутренних причин. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, элиты США не справились с грузом ответственности, чтобы быть единственной сверхдержавой после распада СССР. «Осталась одна сверхдержава в лице вашей страны. Как ваши элиты воспользовались этой монополией на мировое господство — в этом вопрос», — заявил политик.

При этом российский лидер заявил, что Соединенные Штаты остаются супердержавой. По его словам, это очевидный факт.

Ранее Путин высказался о политике Соединенных Штатов, выстроенной по принципу однополярного мира. Он назвал ее ошибочной.