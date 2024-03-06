Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:29, 6 марта 2024Россия

Путин заявил о причинах распада СССР

Путин заявил, что СССР распался прежде всего из-за внутренних причин
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с иностранными участниками Всемирного фестиваля молодежи заявил, что СССР распался прежде всего из-за внутренних причин. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, элиты США не справились с грузом ответственности, чтобы быть единственной сверхдержавой после распада СССР. «Осталась одна сверхдержава в лице вашей страны. Как ваши элиты воспользовались этой монополией на мировое господство — в этом вопрос», — заявил политик.

При этом российский лидер заявил, что Соединенные Штаты остаются супердержавой. По его словам, это очевидный факт.

Ранее Путин высказался о политике Соединенных Штатов, выстроенной по принципу однополярного мира. Он назвал ее ошибочной.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это серьезное оружие». Российские военные впервые сбили французскую авиабомбу Hammer

      Путин высказался о политике США

      Самая сексуальная в мире волейболистка показала фото в откровенном купальнике

      «Локомотив» оказался в шаге от выхода в следующий раунд Кубка Гагарина

      Путин назвал отличие России от других стран

      Путин назвал политику США ошибкой

      Путин назвал США сверхдержавой

      Путин прокомментировал поведение кандидатов в президенты США

      Мужчина сделал себе 217 прививок от коронавируса и остался здоров

      Песков рассказал о работе над озвученными Путиным на послании инициативами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше