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15:51, 6 марта 2024Мир

«Росатом» и МАГАТЭ обсудили запуск работы Запорожской АЭС

Делегации «Росатома» и МАГАТЭ обсудили безопасный запуск работы Запорожской АЭС

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Делегации «Росатома» и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обсудили безопасный запуск работы Запорожской атомной электростанции (АЭС) в обозримом будущем. Об этом сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев, его цитирует ТАСС.

«Мы говорили и о том, что нужно сделать, чтобы превратить Запорожскую станцию в работающую, какие шаги нужно предпринять, чтобы обеспечить ее безопасность не только в режиме останова, как сейчас, но и в режиме активной эксплуатации», — заявил он после встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Лихачев также подчеркнул, что запуск АЭС будет на повестке переговоров Гросси с президентом России Владимиром Путиным. «Думаю, что и с президентом сегодня разговор будет не только о том, как сохранить безопасность на Запорожской станции, как сделать ее безопасной, но действующей», — добавил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин встретится с Гросси в Сочи.

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      Глеб Бажуткин
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