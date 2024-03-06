Россиян предупредили о штрафах до миллиона рублей за самовольное строительство

Гукова: за самовольное строительство можно получить штраф до миллиона рублей

За самовольное строительство без разрешительных документов грозит штраф в размере до миллиона рублей, а также ряд других негативных последствий. О последствиях таких действий россиян предупредила основатель юридической компании GAP Ирина Гукова в разговоре с «Известиями».

Эксперт отметила, что к самострою относятся незаконно построенные или неоформленные сооружения, которые возвели без соблюдения установленных правил и процедур. «Нелегальные постройки могут ухудшить общий вид района, нарушить правила строительства и безопасности, а также создать проблемы при продаже или передаче недвижимости», — пояснила Гукова.

В соответствии с кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, штраф за самострой для физических лиц составляет от 2 до 5 тысяч рублей, для лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от 20 до 50 тысяч, для юрлиц — от полумиллиона до миллиона рублей.

Крайней мерой, которую может принять суд в отношении самостроя — его снос. Такое постановление принимается в случае, если самовольная постройка нарушает законодательство и не внесена в Росреестр, не соответствует строительным нормам и правилам безопасности, возведена на земле, на которую у владельца нет прав или без соответствия территории (природоохранная зона или береговая линия водоема), а также если та не была легализована в установленном порядке.

Как правило, основным аргументом суда в пользу демонтажа является угроза для жизни и здоровья людей при серьезном нарушении строительных норм. Иногда перед сносом суд назначает проведение экспертизы. «Но если есть возможность устранить недостатки и убрать риск для жизни и здоровья людей, то суд предварительно вынесет решение сделать это», — добавила юрист.

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