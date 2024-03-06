Россиянам раскрыли способ справиться с болью в пояснице

Врач Вячеслав Кан показал упражнение, помогающее справиться с болью в пояснице

Врач-анестезиолог Виталий Проценко и мануальный терапевт Вячеслав Кан в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказали об упражнении, помогающем справиться с болью в пояснице. Выпуск, где специалисты раскрыли подробности этого способа, доступен на сайте телеканала.

В студии Кан показал, как нужно выполнять упражнение. Он объяснил, что сначала необходимо сесть на колени, сильно раздвинув их. Потом, объяснил врач, нужно аккуратно начать опускаться корпусом и наконец лечь на локти.

Проценко объяснил, что такое упражнение укрепляет крестцово-подвздошный сустав, находящийся в пояснице. «Мы ему создаем напряжение и расслабляем. Таким образом сустав начинает оживать. Он двигается. Он получает энергию. Он получает жизнь и питание», — заключил врач.

Ранее россиянам показали полезные упражнения для простаты. Врачи Елена Малышева и Герман Гандельман посоветовали лежать на спине с согнутыми в коленях ногами и соединенными ступнями, а также дышать нижней частью живота.