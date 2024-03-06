Россиянин пять лет насиловал двух дочерей и угрожал применением физической силы

В Кемеровской области осудят мужчину, который 5 лет насиловал двух дочерей

В Кемеровской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя, который пять лет насиловал двух дочерей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина проходит обвиняемым по статьям 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Его дело передали в суд.

По версии следствия, с сентября 2018 года по октябрь 2023 года фигурант насиловал своих детей, при этом угрожая девочкам применением физической силы, если они расскажут кому-нибудь об этом. Однако одна из них все же рассказала о происходящем знакомой, которая и обратилась в полицию.

Ранее две студентки московских вузов написали в полицию заявление на преследовавшего их отца-насильника.