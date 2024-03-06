Россиянин пять лет насиловал падчерицу и был задержан

В Ленобласти полиция задержала мужчину за 5 лет насилия над падчерицей

В Ленинградской области полиция задержала мужчину за пять лет насилия над падчерицей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, в отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело по статьям 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») и 135 («Развратные действия») УК РФ. Его отправили под стражу.

Насилие происходило с 2019 года в деревне Монделево. На момент первого преступления девочке было 13 лет.

Ранее в Кемеровской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя, который пять лет насиловал двух дочерей.