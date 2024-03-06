Россиянин расправился со знакомым и попытался скрыть свое преступление

В Екатеринбурге суд приговорил мужчину к 7,5 года за убийство знакомого

В Екатеринбурге суд приговорил 40-летнего местного жителя к семи с половиной годам колонии строгого режима за расправу над знакомым во время пьянки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчину признали виновным по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Ранее он дважды был судим за угрозы расправой.

По версии следствия, в ночь на 5 марта 2023 года осужденный в своей квартире выпивал со знакомым. В это время между ними возник конфликт, в результате которого хозяин начал избивать гостя, причинив ему несовместимые с жизнью травмы.

Утром сожительница осужденного прибрала в квартире, вымыла полы и вызвала бригаду скорой медицинской помощи уже не подающему признаков жизни потерпевшему. При этом мужчина заявил, что у пострадавшего случился приступ эпилепсии, от чего тот упал и ударился головой об кухонный гарнитур. Свою вину он не признал.

Ранее 2-й Восточный окружной военный суд приговорил Сергея Ловчикова к 11 годам лишения свободы за попытку поджога военкомата в Забайкальском крае.

