Россиянин удушил жену во время конфликта и был приговорен к семи годам колонии

Жителя Ставрополья приговорили к семи годам колонии за убийство жены

Суд приговорил к семи годам колонии строгого режима жителя села Александровское, который удушил свою жену во время конфликта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Ставропольскому краю.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Все произошло 17 сентября 2023 года. Подсудимый, находясь на одной из улиц Александровского, поссорился со своей супругой, после чего несколько раз пнул ее ногой и удушил. Его задержали. На время проведения следственных действий нападавшего поместили под стражу.

Ранее 36-летний житель Сахалина удушил сожительницу веревкой из-за неприятных слов в его адрес.