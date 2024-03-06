Россиянин ударил мать ножом и переодел ее для сокрытия следов расправы

В Подмосковье мужчина получил 17 лет колонии за убийство матери ножом

Московский областной суд приговорил к 17 годам лишения свободы местного жителя, который ударил мать ножом во время ссоры и переодел ее для сокрытия следов преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета России по региону.

Мужчину 1977 года рождения признали виновным в расправе над лицом, находящимся в беспомощном состоянии. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима с ограничением свободы на два года.

По информации следствия, в июне 2019 года подсудимый, находясь в квартире в Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского округа, поссорился со своей матерью, а затем избил ее и нанес множество ударов ножом по телу и голове. Женщина не выжила. После этого мужчина решил скрыть следы преступления, переодев потерпевшую в чистую одежду и выбросив улики. Вскоре его задержали.

Ранее полицейские в Крыму задержали 31-летнего местного жителя, обвиненного в покушении на знакомого пенсионера из Ялты. Причиной преступления стала ревность мужчины к жене.