Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:04, 6 марта 2024Силовые структуры

Россиянка укусила за половой орган насильника

Под Волгоградом женщина отбилась от насильника, укусив его за половой орган

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Волгоградской области 33-летняя местная жительница отбилась от 18-летнего насильника, укусив его за половой орган. Об этом сообщает V1.RU.

По данным издания, следы от укуса помогли опознать подозреваемого и стали одним из доказательств его вины.

3 марта пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что на улице на нее напал молодой человек и под угрозой расправы надругался над ней. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статьям 131 («Изнасилование») и 132 («Иные действия сексуального характера») УК РФ.

В рамках расследования правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали предполагаемого фигуранта. Решается вопрос об избрании в отношении насильника меры пресечения в виде заключения под стражу.

Узнай, на что имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль отреагировал на ордер МУС на арест российских высокопоставленных офицеров

      Осиротевших детей бойца «Вагнера» привезли на кладбище ЧВК и рассказали об отце

      Для миллионов россиян упростили покупку жилья

      В парламенте Армении предсказали катастрофу из-за разрыва отношений с Россией

      Продавцы тюльпанов перед 8 Марта подрались из-за точки около российского рынка

      Жители Харьковской области смогут проголосовать на выборах президента России

      Инвестиции россиян защитят законом

      Раскрыт неожиданный способ продлить жизнь

      Назван осложняющий продвижение войск на запорожском направлении фактор

      В СНБО Украины признали тяжелое положение ВСУ и усталость общества

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше