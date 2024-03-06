Россиянка укусила за половой орган насильника

Под Волгоградом женщина отбилась от насильника, укусив его за половой орган

В Волгоградской области 33-летняя местная жительница отбилась от 18-летнего насильника, укусив его за половой орган. Об этом сообщает V1.RU.

По данным издания, следы от укуса помогли опознать подозреваемого и стали одним из доказательств его вины.

3 марта пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что на улице на нее напал молодой человек и под угрозой расправы надругался над ней. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статьям 131 («Изнасилование») и 132 («Иные действия сексуального характера») УК РФ.

В рамках расследования правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали предполагаемого фигуранта. Решается вопрос об избрании в отношении насильника меры пресечения в виде заключения под стражу.