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12:09, 6 марта 2024Силовые структуры

Россиянка зарегистрировалась на маркетплейсе и продавала через него наркотики

Петербурженку задержали за подмену товаров на наркотики на маркетплейсе Ozon

Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash

Полицейские Петербурга задержали 30-летнюю местную жительницу, которая зарегистрировалась в качестве продавца на Ozon и подменяла обычные товары наркотиком. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, женщина находила покупателей запрещенных веществ через интернет-магазин в даркнете, а затем оформляла у себя заказ на маркетплейсе, упаковывала в посылку амфетамин или гашиш и отправляла пакет в ближайший для заказчика пункт выдачи. Клиент получал заказ по штрих-коду, который ему высылала злоумышленница.

Уточняется, что подозрительную схему по продаже наркотика раскрыла служба безопасности маркетплейса при первичной проверке товара на складе и обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов изъяли 123 коробки с запрещенными веществами на складе Ozon и еще 58 готовых к отправлению посылок по месту жительства продавщицы. Возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков в особо крупном размере, фигурантку отправили под домашний арест.

Ранее силовики нашли начиненную метадоном картошку у жителя Тверской области. Мужчину задержали по подозрению в попытке сбыта запрещенных веществ.

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      Олеся Мицкевич
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