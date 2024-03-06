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08:32, 6 марта 2024Россия

Российские врачи перечислили способы остановить отток кадров из медицины

«Ъ»: медики назвали повышение зарплаты способом остановить отток кадров

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В России врачи и медсестры считают, что остановить отток кадров из медицины может помочь повышение зарплаты, помощь с жильем и минимизация бумажной работы, следует из результатов опроса профессионального сервиса «Актион Медицина». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Опрос проводился среди 500 респондентов, 68 процентов из которых являются средним персоналом, 16 процентов – врачами, еще 9 процентов — руководящим составом, 6 процентов – другими медработниками.

Для удержания медработников в профессии, по мнению 70 процентов представителей среднего медперсонала и 56 процентов врачей, нужно повысить оплату труда и решить вопрос с жильем. 69 процентов и 75 соответственно видят необходимость в минимизации бумажной работы ради достижения этой цели.

Почти половина опрошенных медсестер (44 процента) считают, что сохранению медиков в профессии поможет ее популяризация. С этим утверждением не согласна большая часть врачей (57 процентов). Больше половины врачей (67 процентов), в свою очередь, уверены, что необходимо наделить медиков правом неприкосновенности по аналогии с полицейскими и военными.

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Судя по результатам опроса, средний персонал более оптимистично настроен в этом вопросе. На вопрос о том, посоветовали ли бы они себе молодому идти в медицину, 65 процентов представителей этой категории ответили утвердительно и лишь 25 процентов признали, что работа не строила затраченных ими на учебу усилий. Среди врачей не жалеют о выборе профессии только 52 процента опрошенных, еще треть пришли к выводу, что это не стоило потраченного времени и сил.

По подсчетам директора Отраслевого центра компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения РНИМУ имени Пирогова Минздрава Валерии Шлемской, в 2024 году отток кадров из системы здравоохранения в России составил 83 777 человек, а приток — 94 683. Аналогичные показатели годом ранее составили 99 074 и 90 932 человека соответственно.

Ранее сообщалось, что Минздрав придумал способ решить проблему нехватки врачей в России. Так, ведомство предложило дать студентам-ординатором работать на должности врачей-стажеров. В 2022 году в стране не хватало более 26 тысяч врачей и более 58 тысяч специалистов со средним медицинским образованием.

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      Анастасия Шейкина
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