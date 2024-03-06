Гаврилов: США поступят с Украиной как с Афганистаном, позорно сбегут оттуда

США поступят с Украиной так же, как с Афганистаном, позорно сбегут оттуда, оставив ворох поставленного им же оружия. Такой сценарий предсказал глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, сообщает РИА Новости.

«Пентагон возбудил более 50 уголовных дел по поводу расхищения военной помощи США киевскому режиму. Но что-то подсказывает, что это часть политического шоу Вашингтона. Там осознают невозможность обеспечить военную победу Киева», — отметил российский дипломат.

По его словам, американские власти этого и не скрывают, подчеркивая, что продолжение боевых действий является для них способом поддержать собственную экономику.

Ранее Гаврилов заявил, что расправа над российскими пленными солдатами, факты издевательств и пыток над ними в значительной мере лежат на совести западных кураторов Украины. Он отметил, что западные кураторы Киева «создали этот нацистский режим, вырастили поколение украинцев, одержимых идеей ненависти и национального превосходства».