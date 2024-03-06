Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:04, 6 марта 2024Мир

Российский дипломат предсказал позорное бегство США с Украины

Гаврилов: США поступят с Украиной как с Афганистаном, позорно сбегут оттуда

Фото: Reuters

США поступят с Украиной так же, как с Афганистаном, позорно сбегут оттуда, оставив ворох поставленного им же оружия. Такой сценарий предсказал глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, сообщает РИА Новости.

«Пентагон возбудил более 50 уголовных дел по поводу расхищения военной помощи США киевскому режиму. Но что-то подсказывает, что это часть политического шоу Вашингтона. Там осознают невозможность обеспечить военную победу Киева», — отметил российский дипломат.

По его словам, американские власти этого и не скрывают, подчеркивая, что продолжение боевых действий является для них способом поддержать собственную экономику.

Ранее Гаврилов заявил, что расправа над российскими пленными солдатами, факты издевательств и пыток над ними в значительной мере лежат на совести западных кураторов Украины. Он отметил, что западные кураторы Киева «создали этот нацистский режим, вырастили поколение украинцев, одержимых идеей ненависти и национального превосходства».

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      «Это серьезное оружие». Российские военные впервые сбили французскую авиабомбу Hammer

      Путин высказался о политике США

      Самая сексуальная в мире волейболистка показала фото в откровенном купальнике

      «Локомотив» оказался в шаге от выхода в следующий раунд Кубка Гагарина

      Путин назвал отличие России от других стран

      Путин назвал политику США ошибкой

      Путин назвал США сверхдержавой

      Путин прокомментировал поведение кандидатов в президенты США

      Мужчина сделал себе 217 прививок от коронавируса и остался здоров

      Песков рассказал о работе над озвученными Путиным на послании инициативами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше