Российский военный получил семь лет колонии за три самоволки

В Челябинской области суд приговорил военного к семи годам за три самоволки

В Челябинской области Магнитогорский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к семи годам колонии общего режима за самовольное оставление части. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что с 23 февраля по 19 мая 2023 года и с 25 мая по 8 июля того же года мужчина оставлял часть более чем на месяц. В результате его находили сотрудники военной полиции по месту регистрации и отвозили в войсковую часть. Также с 16 по 25 августа 2023 года военный не явился в срок на службу.

Мужчину признали виновным в преступлении по части 5 статьи 337 («Самовольное оставление части продолжительностью свыше одного месяца в период мобилизации») и части 2.1 статьи 337 («Самовольное оставление части продолжительностью свыше двух суток, но не более десяти суток в период мобилизации») УК РФ.

Ранее сообщалось, что суд в Челябинске оштрафовал бойца «Вагнера» на пять тысяч рублей за сломанную бывшей жене глазницу.