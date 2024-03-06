Сбер с 6 марта повысил ставки по вкладу в юанях

Сбер с 6 марта снова повышает ставки по вкладу в юанях

Сбер с 6 марта снова повышает ставки по вкладу в юанях. Об этом журналистам сказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Процентная ставка зависит от срока хранения вклада и рост составляет до 1 процентного пункта. Максимальный доход по вкладу в юанях — 4,07 процента годовых (с учетом капитализации процентов) — можно получить, если открыть депозит на один год на сумму от одного миллиона юаней. Проценты по вкладу начисляются ежемесячно. Раньше максимальная ставка составляла 3,52 процента годовых при открытии вклада на три года.

«Вклад в юанях» можно оформить на срок от одного месяца до трех лет. Минимальная сумма вклада — 10 тысяч юаней. Открыть его можно в СберБанк Онлайн или любом отделении Сбера. При этом не надо покупать юани заранее. Можно перевести деньги со счета или карты в рублях или в другой валюте, конвертация в юани произойдет по курсу СберБанк Онлайн, действующему на момент подтверждения перевода. Деньги на валютном депозите застрахованы, как и сбережения в рублях.

В 2023 году доля валютной пары юань/рубль в структуре биржевых торгов достигла 40 процентов и впервые в истории превысила долю пары доллар/рубль.