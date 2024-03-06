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18:30, 6 марта 2024Мир

Шольц рассказал о влиянии утечки из бундесвера на отношения ФРГ с союзниками

Шольц: отношения ФРГ с союзниками не пострадали из-за утечки из бундесвера

Фото: Bernd von Jutrczenka / Globallookpress.com

Доверительные отношения Германии с союзниками настолько крепки, что не пострадали из-за утечки беседы немецких офицеров ВВС о возможных ударах по Крыму. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Его слова передает ТАСС.

«Я вполне уверен, что доверие между Германией и ее союзниками и друзьями настолько высокое, что произошедшее не подорвет его», — сообщил Шольц.

Ранее о влиянии утечки разговора офицеров бундесвера на отношения с союзниками рассказал министр обороны ФРГ Борис Писториус. Он сообщил, что доверие государств к Германии не было подорвано в результате инцидента.

1 марта главный редактор канала RT Маргарита Симоньян опубликовала текст перехваченного разговора высокопоставленных военных бундесвера, в которых обсуждались планы по нанесению ударов по Крымскому мосту с помощью немецких ракет Taurus.

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      Елизавета Мытарева
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