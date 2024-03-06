Спецслужбы Грузии начнут передавать Европолу секретную информацию

СГБ Грузии подписала с Европолом договор об обмене секретной информацией

Грузия сможет передавать Европолу секретную информацию. О заключении соответствующего договора с Агентством Европейского союза по сотрудничеству правоохранительных органов сообщила Служба государственной безопасности (СГБ) республики на официальном сайте.

Документ был подписан главой СГБ Грузии Григолом Лилуашвили и исполнительным директором Европола Катрин де Бол. Как отметили в грузинских спецслужбах, соглашение предусматривает обмен и защиту секретной информации между сторонами.

Данный документ основан на рамочном соглашении об оперативном и стратегическом сотрудничестве, которое Грузия уже заключала с агентством в 2017 году. Новый договор поможет укрепить сотрудничество республики с Европолом в борьбе с преступностью, уточнили в СГБ. Соглашение начнет действовать после его ратификации грузинским парламентом.

Ранее о причинах сближения Грузии с Евросоюзом рассказала президент страны Саломе Зурабишвили. По ее словам, на отношения возглавляемого ею государства с ЕС повлиял конфликт на Украине. Зурабишвили также заявила, что по данному пути Грузия идет вместе с Молдавией и Украиной.