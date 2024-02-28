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11:00, 28 февраля 2024Бывший СССР

Президент Грузии назвала конфликт на Украине причиной сближения с ЕС

Зурабишвили: конфликт на Украине ускорил сближение Грузии и Молдавии с ЕС

Фото: Tobias Hase / Globallookpress.com

Конфликт на Украине ускорил сближение Украины и Молдавии с Европейским союзом (ЕС) и позволил им получить статусы кандидатов в члены Евросоюза. Причиной сближения с ЕС назвала военные действия на Украине президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью британскому телеканалу Sky News.

«Мы стоим на одном пути, знаем, что наша единственная перспектива — это большее сближение с Евросоюзом, и это тот путь, по которому мы идем вместе с Украиной. Мы были ассоциированным трио с Молдавией, и война на Украине фактически ускорила этот путь и привела наши страны к статусу кандидатов», — сказала она.

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8 февраля посол Германии в Грузии Петер Фишер заявил, что республике необходимо выполнить девять пунктов, чтобы начать переговоры о членстве в Европейском союзе. Он подчеркнул, что ФРГ поддерживает страну, однако Грузии необходимо сделать ряд шагов для интеграции в объединение в кратчайшие сроки.

Ранее посол ЕС в Грузии Павел Херчинский отметил, что Грузии предстоит проделать большую работу для вхождения в Евросоюз. Он также выразил надежду, что Евросоюз и Грузия смогут перейти к следующему этапу, а именно к переговорам о членстве.

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      Александр Курбатов
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