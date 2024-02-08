Посол Германии в Грузии назвал условие переговоров о членстве в ЕС в 2024 году

Посол ФРГ Фишер: Грузии надо выполнить 9 пунктов для переговоров с ЕС

Грузия должна выполнить девять пунктов для начала переговоров о членстве в Европейском союзе (ЕС) в 2024 году. Об этом заявил посол Германии в Грузии Петер Фишер, пишет Pirveli.

Фишер прокомментировал процесс вступления Грузии в Евросоюз. Он подчеркнул, что ФРГ поддерживает страну, однако Грузии необходимо сделать ряд шагов для интеграции в объединение в кратчайшие сроки.

«Есть вероятность, что в конце декабря Грузия перейдет к стадии переговоров, но до этого необходимо выполнить девять пунктов», — заявил дипломат. Он также подчеркнул необходимость действовать как можно скорее, поскольку в 2024 году пройдут выбор в Европарламент и парламентские выборы в Грузии. Фишер понадеялся на скорейшие действия грузинского правительства.

Ранее председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна к 2030 году будет полностью готова к вхождению в состав Евросоюза. Политик подчеркнул, что его страна за два года в разы нарастила экономические показатели, они являются одним из решающих факторов для вступления в ЕС.