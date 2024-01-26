В Евросоюзе оценили прогресс Грузии на пути к членству

Посол ЕС Херчинский: Грузии предстоит большая работа для членства в объединении

Грузии предстоит проделать большую работу для вхождения в Евросоюз (ЕС). Так прогресс Тбилиси на пути к членству в объединении оценил посол Брюсселя в Грузии Павел Херчинский, передает РИА Новости.

«Это всего лишь начало тяжелого труда на пути членства Грузии в Евросоюз. Надеемся, что работа будет ускорена, что произойдет инклюзивная, конструктивная оценка Грузии», — сказал представитель ЕС.

Херчинский выразил надежду, что Евросоюз и Грузия смогут перейти к следующему этапу, а именно к переговорам о членстве. «Повторюсь, это произойдет на основании достигнутого прогресса в связи с девятью шагами», — подчеркнул он.

В декабре 2023 года саммит Евросоюза принял решение предоставить Грузии статус страны-кандидата в объединение. Кроме того, было принято решение начать переговоры о вступлении в Европейский союз с Украиной и Молдавией.