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19:20, 6 марта 2024Экономика

США резко нарастили запасы нефти

Минэнерго: запасы нефти в США за неделю выросли на 1,44 миллиона баррелей

Фото: Angus Mordant / Reuters

Коммерческие запасы нефти в США выросли до 448,5 миллиона баррелей. О том, что за неделю резервы резко нарастили на 1,4 миллиона баррелей, со ссылкой на Минэнерго страны сообщает РИА Новости

По данным профильного ведомства, текущие показатели на один процент ниже, чем средние показатели за последние пять лет. При этом опрошенные порталом DailyFX аналитики ожидали роста запасов на 2,1 миллиона баррелей.

Также за неделю запасы бензина в стране упали на 4,5 миллиона баррелей (-1,8 процента). Это существенно большие показатели, чем прогнозировали — аналитики ждали снижения на 1,6 миллиона баррелей.

На фоне публикации статистики о запасах и добыче энергоресурсов ускорился рост мировых цен на нефть. Цена нефти марки Brent с доставкой в мае росла на 2,05 процента, до 83,72 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на техасское сырье марки WTI подорожали на 2,73 процента, до 80,28 доллара.

Ранее в США предложили запретить Китаю покупать нефть из стратегического резерва. В правительстве отметили, что по закону Министерство энергетики обязано продавать нефть из стратегического резерва на конкурентном аукционе покупателю, предложившему наибольшую цену, независимо от того, является ли такой участник иностранной компанией.

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      Вячеслав Агапов
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