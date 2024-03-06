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10:07, 6 марта 2024Бывший СССР

Стало известно об успехах Российской армии под Белогоровкой

Кадыров: Российская армия взяла под контроль меловой завод под Белогоровкой

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия продолжила наступление под Белогоровкой, взяла под контроль местный меловой завод и вступила в бой в районе меловых карьеров. Об успехах российских войск на северском направлении рассказал в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Уничтожено 12 укрепрайонов, две пулеметные точки, семь позиций на белой горе, в том числе лабиринт и норы. Сам меловой завод находится под контролем наших войск. В настоящее время идут бои за меловой карьер», — говорится в публикации.

Глава региона добавил, что благодаря работе российских беспилотных летательных аппаратов соединения Вооруженных сил Украины, которые ведут бои под Белогоровкой, понесли значительные потери в личном составе.

Ранее также стало известно об успехах Российской армии в Харьковской области. Как сообщил подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, за истекшие сутки российские военные поразили высокоточными ударами позиции украинских войск в порядка 20 населенных пунктах.

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