В ЛНР рассказали о множественных ударах по позициям ВСУ в Харьковской области

Марочко: ВС РФ поразили позиции ВСУ в 20 населенных пунктах Харьковской области

Подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ за истекшие сутки поразили высокоточными ударами позиции украинских войск в порядка 20 населенных пунктах Харьковской области. Об этом РИА Новости рассказал военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Он уточнил, что удары наносились с применением авиации Воздушно-космических сил (ВКС), беспилотной авиации и артиллерии. Помимо пунктов дислокации противника, целями оказались склады боеприпасов и техника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно о переброске ВСУ штурмовиков из резервов на сватовско-кременское направление. По сведениям Марочко, это стало вынужденной мерой для украинского командования, столкнувшегося с проблемами восполнения потерь на передовой.

В конце февраля Марочко заявил, что в Харьков прибыли переброшенные резервы одного из подразделений ВСУ. По его словам, они расположились в общежитии действующего вуза. «В общежитие одного из функционирующих высших учебных заведений города Харькова начали заселяться украинские военнослужащие численностью до роты, прибывшие из центральной части страны», — заявил он.