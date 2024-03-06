Турецкий грузовой терминал прекратил прием всех российских товаров

Reuters: турецкий нефтяной терминал прекращает прием всех товаров из России

Турецкая компания Global Terminal Services (GTS), которая управляет грузовым терминалом Дортиол в юго-восточной провинции Хатай, предупредила своих клиентов о прекращении приема всех товаров из России. Об этом со ссылкой на заявление организации пишет Reuters.

«GTS решила прервать все возможные связи с российской нефтью и заявила своим клиентам в конце февраля 2024 года, что компания не будет принимать продукцию российского происхождения, а также любую продукцию, загруженную в российских портах», — сказала представители фирмы. Решение будет действовать в случае, даже если операции с товарами из РФ не будут нарушать какие-либо законы, правила или санкции, уточнили в компании.

Такие меры были приняты для устранения возможных способов обхода санкций. В GTS подчеркнули, что все прошлые операции проводились в полном соответствии с введенными антироссийскими ограничениями, в том числе соблюдался ценовой потолок на российскую нефть, установленный странами G7.

Терминал GTS специализируется на поставках нефти. В прошлом году, по данным аналитической компании Kpler, через него прошли 11,74 миллиона баррелей российской сырой нефти и нефтепродуктов. Последний танкер с российским топливом прибыл в Дортиол 19 февраля. Он доставил 511 тысяч баррелей дизельного топлива из порта Приморск.

Ранее стало известно, что экспорт Турции в Россию в феврале снизился на 34 процента в годовом выражении, с 1 миллиарда долларов до 670 миллионов. Ввоз российской продукции за тот же период сократился на 36,65 процента, до 1,3 миллиарда долларов. Товарооборот между странами снижается из-за давления со стороны США, турецкие компании-экспортеры опасаются санкций в свой адрес.