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11:07, 6 марта 2024Бывший СССР

Украина оставила выключенной резервную линию электропередачи Запорожской АЭС

Запорожская АЭС уже две недели остается без резервной линии электропередачи
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Украина оставила выключенной единственную резервную линию электропередачи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), поскольку не смогла вовремя завершить ремонтные работы. Как сообщила ТАСС директор по коммуникациям энергетического объекта Евгения Яшина, это продолжается уже в течение двух недель.

«В настоящее время энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено все так же — за счет линии 750 киловольт "Днепровская". Высоковольтная линия 330 киловольт "Ферросплавная-1" украинской стороной все еще не введена в работу», — рассказала глава пресс-службы.

Яшина подчеркнула, что, несмотря на нарушение работы энергоснабжения станции через внешний контур, угроз безопасности ЗАЭС нет.

Об отключении ЗАЭС от резервной линии электропередачи стало известно 21 февраля. По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, это ситуация подорвала ядерную безопасность на объекте.

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      Глеб Палехов
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